Mendilibar: "Después de la racha que llevamos sería importante sumar"

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado que tras la buena racha de resultados del equipo con cinco jornadas sin conocer la derrota le gustaría poder seguir sumando ante el Girona FC, en un duelo que prevé complicado al estar el equipo catalán también en buena racha en LaLiga Santander.

"Después de la racha que llevamos sería importante sumar. Jugamos en casa y todos epnsamos que en casa tenemos que sumar más puntos que fuera. Venimos de ganar tres partidos en casa, no es fácil, y sumar estaría bien", reconoció el técnico en rueda de prensa.

Mendilibar cree que la buena racha es fruto del "ahora" y de varios factores, como el calendario. "Ese momento es ahora, la racha que hemos cogido. Hace un mes nadie pensaba que podíamos estar así, pero puede venir una racha mala porque es una categoría muy difícil y muchas veces también depende del calendario, aunque parezca que no", apreció.

"Si tienes una racha de equipos complicados seguidos o estando en tu Liga pero en precario es difícil sacar puntos. Hemos tenido la suerte de hacer las cosas bien y ganar muchos partidos el último mes y estamos bien pero no nos podemos dormir, no hemos hecho absolutamente nada", añadió en este sentido.

Tampoco quiso dar importancia al empezar el choque marcando. "Al Girona le ha pasado dos veces el ir ganando 2-0 y al final empatar o perder. El Espanyol iba ganando 0-2 y empata y no pierde por casualidad. Es mejor empezar marcando pero no te asegura que vayas a ganar. Son 90 minutos, no nos tenemos que dormir", reiteró.