Mendilibar: "Estoy contento por la segunda parte, en el inicio de partido hemos sido temerosos"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró "contento" con la segunda parte que realizó su equipo, que puso contra las cuerdas al Atlético de Madrid, mientras que en el primer tiempo salieron "temerosos" y encajaron el tanto con el que se decidió el encuentro en Ipurua (0-1).

"Cuando se pierde no estás contento, pero estoy contento con la segunda parte. No estoy contento con el inicio del partido, creo que se ha estado temeroso y después hemos ido a más, hemos terminado el partido muy bien. Hay veces que se gana y no se hacen las cosas bien y hay veces que se pierde y se han hecho muchas cosas bien", valoró Mendilibar después del partido.