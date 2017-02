Mendilibar: "Si ganamos al Sevilla, empezamos a pensar en cosas mayores"

El entrenador de SD Eibar, José Luis Mendilibar, reconoció que la dinámica del conjunto armero invita a "soñar" con objetivos europeos esta temporada, por lo que una victoria ante el Sevilla este sábado en la jornada 23 de LaLiga Santander les permitiría "pensar en cosas mayores".

"La gente está entrenando muy bien, convencida de lo que hace y sale al terreno de juego pensando que puede ganar, sin miedos. Creo que podemos competir y ganarles", afirmó en la previa al duelo en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El técnico de los vascos, que llegan con tres victorias seguidas anotando 11 goles contra uno solo encajado, explicó que una victoria en Sevilla les haría mirar a la zona noble de la tabla. "Si ganamos al Sevilla, empezamos a pensar en cosas mayores pero solo por la situación en la que nos quedamos", indicó.

"Tendríamos 38 puntos, no sé si en Europa o no porque eso depende de otros equipo pero sí en la misma dinámica que estamos llevando hasta ahora. Lo importante son los puntos no en qué va a ser después. Tenemos que pensar en cada partido. No podemos empezar a pensar y a soñar en más lejos porque todavía queda mucho", añadió.

En cuanto al rival, Mendilibar no dudó en destacar el nivel competitivo alcanzado por los andaluces. "El Sevilla es el equipo que ha sorprendido a todos porque está compitiendo durante todo el año, está por delante del Atlético, cerca del Barcelona y no tan lejos del Madrid. Eso se hace siendo un equipo competitivo", apuntó.

"Cambian de jugadores y de sistema y siguen ganando. No les hace falta jugar un gran partido para ganar porque tienen calidad individual y de repente pueden jugar atacándote, a la contra o en largo, que es como marcaron el gol en Las Palmas. Tantas variantes les hace ser un gran equipo", añadió.