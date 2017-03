Mendilibar: "Si en el primer tiempo hubiésemos puesto una marcha más podríamos haber ido ganando de dos"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado que si el equipo hubiese puesto "una marcha más" durante la primera parte del partido de este lunes ante Osasuna en El Sadar (1-1) se podrían haber marchado al descanso con dos goles de ventaja, y ha pedido a sus jugadores no bajar "los brazos" en el tramo final de la temporada.

"Ha sido un primer tiempo en el que si hubiésemos puesto una marcha más podríamos haber ido ganando de dos. Como nos hemos visto cómodos, no hemos puesto esa marcha de más. Osasuna tiene sus momentos y en los últimos quince minutos hemos sufrido", señaló en declaraciones a beIN Sports tras el encuentro.

Así, el preparador del conjunto armero incidió en la idea de que su equipo se relajó. "Me gustaría decir que estaban suficientemente motivados como para pelear el partido para poder ganar el partido desde un primer momento. En el primer tiempo se nos ha visto cómodos, hemos llegado pero nos ha faltado ese hambre de asesino, de querer hacer el gol. Cuando eso te falta, te vienen mal dadas. En el segundo tiempo nos ha tocado sufrir", indicó.

El de Zaldibar analizó también la segunda parte. "Cuando tienes la posibilidad, no la aprovechas y le das vida al rival. Esos diez últimos minutos, desde que nos han empatado hasta el final, nos han podido meter un par de goles, nos han hecho ocasiones, nos han llegado mucho más fácil que nosotros a ellos. Hemos estado desconocidos totalmente, físicamente hemos bajado. El partido no lo hemos ganado en la primera mitad", subrayó.

"No podemos dormirnos, parece que hemos hecho todo y lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Tenemos que intentar hacer una buena clasificación; nos quedan once jornadas, y lo que les he dicho es que si bajamos un poquitín los brazos nos van a ganar. Es imposible ganar a cualquier rival, me da igual que sea Osasuna o el Espanyol la semana que viene. Tenemos que intentar jugar a ese mismo ritmo todo el partido; si al final estamos cansados, bien, pero a la media hora no estamos cansados", prosiguió.

Por último, Mendilibar, que cumplía sanción, habló de cómo vivió el duelo desde la grada. "Es duro, porque no puedes hacer absolutamente nada. Desde la banda tampoco puedes hacer demasiado, pero te ven, te oyen, y a alguno puedes espabilarle. Desde allá arriba es imposible", concluyó.