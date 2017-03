Mendilibar: "No estar bien en el juego no quiere decir nada en un equipo como el Real Madrid"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, advirtió que en un equipo como el Real Madrid "no quiere decir nada" que no estén jugando bien en estos momentos y, de cara a la visita del equipo madridista este sábado a Ipurua, se mostró convencido de que necesitarán "más de un gol".

"Ellos no están bien en el juego, lo dicen ellos mismos pero eso no quiere decir nada en un equipo como el Real Madrid que, sin jugar bien, no pierde y hay veces que con dos o tres chispazos les vale para hacerte ocasiones de gol", advirtió Mendilibar en declaraciones en rueda de prensa.

Además, el entrenador armero tiene claro que los de Zinédine Zidane irán a Ipurua "a por los tres puntos porque se les ha ido la ventaja que tenían respecto al resto". "Si quieren ganar la Liga tienen que sumar de tres en tres", recordó.

"Para meter mano a los equipos grandes dependes de ellos. Si ellos hacen un buen partido los demás no tenemos nada que hacer. Hacen muchas ocasiones de gol y si tú estás acertado puedes hacer la cuarta parte de ocasiones", añadió al respecto el de Zaldibar.

Este recordó que su rival cuenta con "muy buenos futbolistas". "Si están bien, tienen mucho juego como equipo, no solo las individualidades. Va a ser muy difícil para nosotros y para ganar habrá que meter más de un gol porque es muy difícil que se queden sin marcar", afirmó Mendilibar.

Además, no cree que al Real Madrid le afecten sus bajas. "Nosotros nunca nos hemos quejado de las bajas y tampoco creo que ellos se hayan quejado de las suyas. Desde Navidades hemos tenido siempre 3 ó 4 lesionados en cada convocatoria y no hemos protestado", sentenció, confesando sentirse "dolido" por su sanción de tres partidos por su expulsión "por no hacer nada" en Anoeta.