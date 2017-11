Mendilibar: "No quiero un equipo tímido que esté a verlas venir"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, aseguró que no quiere un "equipo tímido" de cara al enfrentamiento que les medirá este lunes al Real Betis (21.00 horas), destacando la importancia de que sus jugadores den "la cara" y sean "fuertes defensivamente".

"Quiero ser el Eibar agresivo que hemos sido cuando hemos estado bien y hemos tenido confianza. No quiero perder esa chispa de valentía. No quiero un equipo tímido que esté a verlas venir, sino dar la cara e ir a por ellos desde un principio, pero siempre con sentido común, con cabeza", comentó en rueda de prensa previa al partido.

Por último, el vizcaíno lamentó la operación en la rodilla de Pedro León, al que deseó que no tenga "ningún problema más", antes de explicar que en el mercado de invierno los armeros no realizarán incorporaciones si no encuentran al jugador adecuado. "Pedro León ha pasado por momentos de todo tipo. Parecía que podía estar con todos, pero al final la semana pasada con las pruebas del médico han decidido operar. Espero que sea la última por su bien y no tenga ningún problema más", indicó.