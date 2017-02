Mendilibar: "No quiero soñar, prefiero estar con los pies en el suelo"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado que su equipo se encuentra "muy fuerte moralmente" antes de afrontar el encuentro de la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander de este martes ante la Real Sociedad en Anoeta (19.30 horas), en el que buscarán una nueva victoria para continuar con una temporada que está siendo "muy buena" y que les está permitiendo "soñar" con Europa, aunque reconoce que prefiere mantenerse "con los pies en el suelo".

"Solo pensamos en que estamos muy bien y que mañana hay partido. No te da tiempo a pensar mucho más lejos. Creo que hemos logrado la permanencia y queremos estar entre los diez primeros. Llevamos una temporada muy buena y no quiero estropear en 14 partidos lo que hemos hecho en 24. Si van saliendo las cosas bien y tenemos opciones a más cosas, mucho mejor. Pero no quiero soñar, prefiero estar con los pies en el suelo", explicó el técnico vasco en sala de prensa.

El conjunto armero se encuentra actualmente en una dinámica ascendente que les ha aupado a la séptima posición de la tabla, a tan solo un punto de los puestos que dan derecho a jugar en Europa. "Estamos muy fuertes moralmente, más fuertes no creo que podamos estar. La gente viene alegre a los entrenamientos y eso es lo más importante de todo. Vamos a cualquier sitio pensando que podemos ganar. Así fuimos a Sevilla, aunque luego nos metieron dos goles. Seguimos con la misma idea y vamos mañana a Donosti pensando que tenemos posibilidades de ganar", manifestó.

De cara al choque de este martes en Anoeta, Mendilibar explicó que la intención de sus futbolistas es realizar "una buena presión" y poder jugar "en campo contrario", lo que incomodará el planteamiento del conjunto 'txuri-urdin'. "Va a ser muy importante poder estar en el campo contrario. Los dos queremos eso, aunque de diferente manera. La Real combinando más y jugando desde atrás y nosotros apretando, con menos toques y más fútbol directo. El que logre estar más tiempo ahí tendrá algo a su favor, lo que no quiere decir que vaya a ganar, pero tendrá más oportunidades", agregó.

Además, el míster de Zaldibar recalcó que sus jugadores se encuentran en buena forma para disputar esta jornada intersemanal, pese a haber jugado el pasado sábado frente al Málaga en Ipurua (3-0). "Estamos bien los dos equipos. El partido tres días antes nos hace llegar justos. Hacemos muchos esfuerzos y nos cuesta recuperar, pero el equipo está mentalmente bien y eso es lo más importante", indicó respecto al duelo ante el conjunto de Eusebio Sacristán, de quien destaca la "constancia" en su juego y la capacidad de ganar "aún no jugando bien".

Por último, preguntado por el favoritismo de la Real en el choque y la posibilidad de que los donostiarras puedan alcanzar los puestos de 'Champions League' a final de curso, Mendilibar se mostró optimista. "El presupuesto le dice que puede pelear por eso. Por presupuesto la Real está por encima de nosotros y tiene que quedar por encima de nosotros. Pero no todo es presupuesto y dinero. Por ejemplo el Sevilla está tuteando al Barcelona y al Real Madrid. Dudamos de que nosotros podamos estar así hasta final de temporada, de igual forma que se duda si aguantará ahí el Sevilla hasta final de temporada", finalizó.