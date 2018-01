Mendilibar: "Hay que seguir haciendo las cosas igual que contra los grandes"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, aseguró que sus jugadores deben "seguir haciendo las cosas igual" que contra el Atlético de Madrid y no mirar la "clasificación", de cara al encuentro que disputará su equipo este lunes (21.00 horas) frente al colista Málaga CF, en la vigésima jornada de LaLiga Santander.

"El ejemplo lo tenemos en el partido de ayer: Las Palmas-Valencia. Les podían haber metido cinco en la primera parte, pero no los metieron. Cambia todo en nada, luego con la expulsión. En una jugada cambia todo. Así que hay que tener concentración y un respeto enorme al rival. Al principio de temporada no habría favorito y ahora sí por la clasificación, pero no tenemos que mirarla", añadió.