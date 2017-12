Messi: "Entiendo si Mascherano quiere irse a buscar minutos a otro club"

El delantero del FC Barcelona Leo Messi repasó parte de la actualidad culé y del cuadro azulgrana, reconociendo saber del interés de su compatriota Javier Mascherano por "buscar minutos en otro club", para tratar de tener hueco en la selección que acuda al Mundial de Rusia el próximo verano.

"Queremos estar en la selección más que nada y Mascherano no se siente un fijo en el equipo y no quiere regalar nada. Quiere dar todo para ganarse el sitio y estar, pienso yo conociéndolo. Tiene que estar, te da la opción de jugar en varios sistemas", indicó en una entrevista a TyC Sports.

El '10' entiende el deseo de 'Masche'. "Lo entiendo y lo hablé con él. Entiendo que él vaya a querer jugar más. Está en su último año y quiere terminar jugando y no sentado en un banco, por más que sea el banco del Barcelona. Lo más lindo es jugar y disfrutar. Él ve que no tiene los minutos que desea y lo va a buscar a otro lado, es entendible", apuntó.

Además, la estrella azulgrana valoró los descansos que cada vez más se toma en partidos con poco o nada en juego, como en las últimas jornada de Liga de Campeones. "Entiendo que el año es largo. Van pasando los años, antes el cuerpo no lo sentía, hoy te pasa factura si juegas muchos partidos. Todavía me cuesta no jugar o salir pero me doy cuenta que es lo mejor. Es jodido estar sentado en el banco", finalizó.