Messi: "Ojalá que el fútbol me pague la deuda en Rusia"

El jugador del FC Barcelona e internacional argentino Leo Messi ha apuntado que, tal y como le dijo su seleccionador, Jorge Sampaoli, tras la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, confía en que el fútbol le "pague la deuda" y pueda por fin coronarse campeón del mundo con una albiceleste que "va a cambiar mucho" respecto a las Eliminatorias Sudamericanas.

"Sí, lo escuché... y me lo dijo en persona a mí también. ¿Qué pienso? Ojalá que el fútbol me lo pague", aseguró Messi en una entrevista publicada este martes en 'fifa.com' y recogida por Europa Press en referencia a Jorge Sampaoli y su sentencia de que el fútbol le debe un Mundial al '10' argentino.

"No, no sé si el de Ecuador es el partido que me debía. Tuve partidos muy buenos con la selección. Lo que sí puedo decir es que, por cómo se dio, fue un momento importante y muy lindo", recordó el jugador blaugrana, autor del 'hat-trick' que metió a Argentina en el Mundial.