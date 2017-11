Messi: "El Real Madrid va a estar peleando por todo"

EUROPA PRESS

El delantero del FC Barcelona Leo Messi, ganador de la Bota de Oro, ha asegurado que la crisis del Real Madrid en las últimas semanas es "algo pasajero" y se muestra convencido de que en el tramo final de temporada "va a estar peleando por todo", y ha explicado que actualmente Manchester City y París Saint-Germain son los equipos "que mejor están".

"Es algo pasajero. No es la primera vez que me toca vivir una situación así del Real Madrid en una liga. Al final va a estar peleando por todo, por el equipo que es, por los jugadores que tiene y porque fue siempre así", declaró en una entrevista al diario Marca con motivo de la recepción de la Bota de Oro como máximo goleador de las ligas europeas de la pasada temporada.

Además, el astro argentino reconoce que el trofeo es "un reconocimiento hermoso por lo que significa", aunque aseguró que no es su "prioridad". "Siempre he dicho que mi prioridad nunca fueron los premios individuales. Me gustaría ganar otra 'Champions' u otra Liga, estas sí que son mis prioridades, pero no deja de ser hermoso tenerla en casa por el significado que tiene", indicó.

Sobre la lucha por ser el mejor jugador, el barcelonista explicó que ya no se trata sólo de una rivalidad entre Messi o Cristiano Ronaldo, sino que ahora "hay muchísimos grandes jugadores que pueden optar a ganar el Balón de Oro". "En los últimos años éramos nosotros dos, pero ahora hay futbolistas como Neymar, Mbappé o Suárez que pueden optar a este premio", manifestó.

En este sentido, no descartó que algún día pueda convertirse en amigo del portugués. "La amistad es algo que se construye a través de pasar tiempo juntos y de conocerse. Nosotros no tenemos relación, pero más que nada porque solamente nos vemos en las entregas de premios y es el único momento en el que hablamos. En ese momento está todo bien, pero luego no volvemos a cruzarnos", resaltó.

En otro orden de cosas, Messi explicó que el Manchester City de Pep Guardiola es "uno de los equipos más fuertes del momento" junto al París Saint-Germain de su amigo Neymar. "Hasta este momento han sido los dos equipos que se han mostrado más firmes. Pero esto es muy largo. Yo nunca descarto al Madrid por lo que es y por la experiencia, a pesar de que ahora no esté teniendo los resultados que todos esperan. No tengo duda de que al final va a estar peleando por todo, como hace cada año", subrayó.

"El Bayern también. Es otro equipo grande que al final también va a estar ahí. Pero es verdad que hoy por hoy el City y PSG son los que mejor están", añadió.

El internacional argentino también habló de la marcha de Neymar del FC Barcelona este verano. "La marcha de Ney ha provocado que hayamos cambiado nuestra forma de juego. Perdimos un potencial ofensivo muy grande, pero eso también nos favoreció en el aspecto defensivo. Actualmente estamos más armados en la mitad de la cancha, tenemos más orden y eso hace que seamos más fuertes defensivamente", analizó.

ALEMANIA, BRASIL, ESPAÑA O FRANCIA, "FAVORITAS" EN RUSIA

Messi recordó también la "complicada" clasificación de Argentina para el Mundial de Rusia 2018. "Pasamos por tres entrenadores y no es fácil adaptarse a ellos. Cada uno llega con su propia filosofía de fútbol e ideas nuevas. El último fue Sampaoli y jugamos cuatro partidos de eliminatorias y algunos amistosos. Seguimos en un proceso de crecimiento, y más allá de eso la clasificación es complicada de por sí. El fútbol cada día es más parejo y por eso resulta tan complicado clasificarse", indicó.

Además, señaló a Alemania como "una de las favoritas". "Hay otras selecciones que son también grandes candidatas, como Brasil, España o Francia. Hoy por hoy han demostrado estar más fuertes y llegan mejor al Mundial", aseveró, antes de valorar la eliminación de Italia.

"Es verdad que el fútbol italiano no es el mismo de los últimos años. Eso es una realidad. No creo que tenga nada que ver con la no clasificación para este Mundial. Pero el fútbol italiano cambió. Grandes potencias del Calcio como son el Milan y el Inter no son las mismas que hace diez años. Y eso lo sintió el fútbol italiano. Poco a poco están intentando retomar el rumbo y, sobre todo, que esos dos equipos sean poderosos otra vez a nivel europeo", concluyó.