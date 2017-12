Michael Robinson, "abrumado" por el Premio Vázquez Montalbán de periodismo deportivo

El exjugador y ahora comentarista y presentador Michael Robinson ha recogido "abrumado" este miércoles el XII Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, entregado por el FC Barcelona y el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que distingue su carrera y su enfoque con "humor y rigor" visto en programas como 'El Día Después'.

Robinson, dicharachero y humorista como siempre, agradeció el premio y sobretodo el poder haber hecho hecho en televisión lo que habría querido ver. Así explica qué fue 'El Día Después' para él y cómo afrontó el trabajo en la televisión, pues para él narrar partido no es trabajo sino un placer y diversión.

"Estoy muy abrumado. Tuve el honor de conocer a don Manuel en más de una sobremesa y me ayudó tanto que me abrumó su persona", comentó al recibir el galardón de manos del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, de la viuda de Vázquez Montalbán y de la decana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet.

Cuando Alfredo Relaño le fichó para Canal+ no sólo le brindó la posibilidad de tener un micro, una buena entrada a los campos y disfrutar de ver fútbol en directo haciendo las narraciones, sino que le permitió crear 'El Día Después'; "el programa que siempre habías querido ver y nunca habías visto".

"Manolo disfrutaba con nuestro programa, con esa mirada desde el costado al fútbol porque a veces era grotesco atacarlo de frente. Escuchando a don Manuel hablar así, y que me hacía caso, me hacía sentir respaldado. Si él pensaba que el programa era creíble y viable, es que algo hacíamos bien", explicó Robinson sobre uno de los momentos vividos con el fallecido periodista catalán.

"Pedí a mi productor que llamara al número a ver si realmente era el presidente del Barça. Llamó y Bartomeu colgó en seguida, pero al cabo de un rato llamó y el productor identificó su voz (gesticulando) y entonces me puse en contacto. Me sentí importante por un momento, y el presidente entonces me explicó el motivo de la llamada", narró Robinson.