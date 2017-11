Míchel: "Cristiano no admite grilletes ni dudas sobre él"

El entrenador del Málaga, Miguel González 'Míchel', ha destacado que Cristiano Ronaldo "es un jugador que no admite grilletes ni dudas sobre él" al igual que "muchos jugadores de excelente nivel" que militan en el Real Madrid, su rival este sábado, pero ha avisado de que su equipo puede dar la sorpresa viendo el resultado de algunos rivales que han visitado esta temporada el Santiago Bernabéu.

"Cristiano es un jugador que no admite grilletes ni dudas sobre él y no sería descabellado pensar que cualquier equipo tape a Ronaldo para que no marque goles. No nos obsesionamos con eso, hay muchos jugadores para tapar: Isco, Modric, Kroos... Tienen muchos jugadores de excelente nivel y, aunque alguno esté en una depresión pasajera de dos días, te hace daño, y en un partido regular es capaz de ganártelo él solo", analizó Míchel en rueda de prensa.