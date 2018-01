Míchel se despide del Málaga creyendo con "absoluta sinceridad" en la permanencia

El exentrenador del Málaga José Miguel González, 'Míchel', se despidió del conjunto andaluz agradeciendo todas las "muestras de cariño y enseñanzas" y creyendo con "absoluta sinceridad" en una remontada del equipo.

"Desde mi llegada a este club no he parado de recibir muestras de cariño y enseñanzas. Por todo ello, mi agradecimiento y, como no podía ser de otra manera, el mejor de los recuerdos", deseó Míchel este lunes en su carta de despedida. "Deseo con absoluta sinceridad que las victorias empiecen a llegar para poder disfrutar de esa calma que se necesita. Ojalá mi sucesor lo consiga; yo no solo lo deseo, lo creo", añadió.