Míchel (Rayo): "Para mí no es un marrón, es una ilusión"

El nuevo entrenador del Rayo Vallecano, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', ha explicado que "no es un marrón" sino "una ilusión" su llegada al banquillo franjirrojo, explicando que está convencido de que su llegada "va a ser un punto de inflexión" tras comprobar que cuenta con "un vestuario supermotivado".

"Me ha llegado la oportunidad en una situación que no me esperaba, pero uno hace las cosas desde el corazón. Para mí no es un marrón, es una ilusión, es conseguir algo que es muy bonito y haciéndolo con la gente de tu casa. Si lo considerara un marrón no lo hubiera cogido", explicó Míchel en su presentación.

El nuevo técnico del Rayo recordó que este año ya se han dado "dos destituciones, lo que quiere decir que las cosas no están tan bien" como le gustaría. "Pero tenemos toda la confianza en poder sacarlo. Cuando me ofrecieron el cargo no tuve ninguna duda porque estoy en mi casa, creo que en el club, creo que toda la gente va a estar con nosotros y que va a ser un punto de inflexión para estar donde queremos", animó.

El exjugador reveló que ha encontrado "un vestuario supermotivado" con el que ha completado "dos sesiones de entrenamiento espectaculares". "A día de hoy no tengo ninguna duda de que todo va a ir bien. El sábado hay una convocatoria e igual surgen los primeros problemas. Espero que no porque están a 16 jornadas de conseguir un objetivo importante para la entidad", recordó sobre la permanencia en LaLiga 1/2/3.

"Hace cinco años ser entrenador del Rayo no era mi sueño. Poder ayudar en el club sí, por devolver todo lo que me ha dado, por toda la gente que me ha apoyado, que es de Vallecas como yo y siempre ha tenido una mano tendida hacia mí. Ahora quiero devolver eso. ¿Cómo? Con mi trabajo. ¿Dónde? Ahora me toca como entrenador, antes me ha tocado en el fútbol base. Me siento a gusto ayudando al club a que siga creciendo", reflexionó.

Respecto al estilo de juego que propugnará, recordó que fue "ayudante de Paco Jémez" y que al exentrenador del Rayo "le gustaba tener la posesión de balón y ser un equipo protagonista". "Eso es lo que trabajamos durante cinco años, de lo que me he empapado y he estudiado, lo que más sé hacer. En ese sentido va a ir el estilo del equipo", avanzó.

Además, Míchel alabó a la hinchada del equipo madrileño. "La afición del Rayo nunca nos ha pedido nada. Siempre compromiso, actitud, valentía, coraje y nobleza. La afición del Rayo nunca ha pedido nada, ni en las buenas ni en las malas. Yo a la afición nunca le he pedido, me hicieron un homenaje sin pedírselo y fue uno de los días más felices de mi vida", rememoró.