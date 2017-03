Míchel: "El objetivo del equipo ha cambiado porque las expectativas eran algo disparatadas al principio"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará a su equipo con el CD Leganés este domingo en la jornada 28 de LaLiga Santander para explicar que el objetivo inicial que se marcó la directiva del conjunto blanquiazul "ha cambiado" debido a que las expectativas que se tenían eran "disparatadas".

Míchel reconoció que el propósito ha variado porque "las expectativas eran algo disparatadas al principio de temporada, ya que para llegar al objetivo que se marcaba en principio hace falta tener mucha regularidad y es eso lo que no ha tenido el equipo". Según él, los jugadores ya se habrían dado cuenta de esa nueva responsabilidad, "que tiene que ser bien entendida" y que debiera ayudar a "sacar a relucir las cualidades" de la plantilla.

Sobre el partido que toca disputar en Butarque, reconoció que el respeto por el rival es máximo. "Le han dado la vuelta al pronóstico general. Todo el mundo pensaba que a estas alturas iba a tener una situación clasificatoria mucho peor. Tienen vida porque son unos jornaleros que han trabajado mucho e, indudablemente, se lo merecen", analizó. En cuanto a lo que deben hacer sus pupilos, apostilló que el trabajo a seguir ha de ser el respeto y la autoridad. "La diferencia entre ellos y nosotros solo está en el nombre y en el historial, porque la puntuación estamos ahí", añadió.

El entrenador madrileño comentó que no se puede hablar de "jugar bonito" para referirse a "jugar bien", porque esta última parte significa "adecuar el juego a las condiciones que tiene el equipo". "Eso es lo que hicimos en la segunda parte el otro día. Jugamos bien y merecimos más, pero la realidad es esa", agregó ante los periodistas presentes en la sala de prensa.

En cuanto a la presión a la que está sometido su banquillo, Míchel recordó que hay muchas veces en las que se habla de esta "como si fuera mala, y no es así". "Este club, con esta plantilla y esta afición, no se puede permitir estar pasando por esta situación, pero hay que afrontarla. No podemos apartarnos de eso que llamamos responsabilidad positiva", sentenció.

Sobre el trabajo con la cantera, el nuevo inquilino de La Rosaleda dijo que siempre pide a los directores deportivos "tener plantillas cortas para fomentar que haya tres o cuatro chavales de la cantera entrenando y participando" con los jugadores del primer equipo. Además, reconoció que, viendo el potencial del Atlético Malagueño, "hay posibilidades en muchos jugadores" para llevar a cabo esta política.