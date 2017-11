Míchel: "Nos sentimos con fuerza y con interés como para ganar al Numancia"

El entrenador del Málaga, José Miguel González, 'Míchel', ha asegurado que se sienten "con fuerza y con interés" para tratar de superar al Numancia este martes en La Rosaleda (19.30 horas), en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, además de advertir que deben afrontar el duelo "con la máxima intensidad" para tratar de remontar el 2-1 de la ida.

En este sentido, el preparador malaguista advirtió de que no rebajarán el nivel a pesar del 2-1 de la ida en Los Pajaritos, que les obliga a remontar, para centrarse en LaLiga Santander. "No veo ningún beneficio en que te eliminen de la Copa del Rey, además teniendo un marcador tan cercano. Estamos bien, estamos jugando mejor y entendemos, más allá del nivel del equipo rival, que tenemos una opción buena y tenemos que pasar. Hasta enero no tendríamos el partido de la siguiente ronda, siempre con el máximo respeto y que el Numancia no es un rival asequible, aunque sea de Segunda División", señaló.