Míchel: "Estoy tremendamente contento con la plantilla que tengo y con el esfuerzo que hacen"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha destacado lo "tremendamente contento" que está con "la plantilla y el esfuerzo que hacen" a menos de una semana del cierre de mercado de fichajes y en la previa del encuentro que jugarán contra el Girona este sábado en la segunda jornada de la Liga Santander.

"Yo no sé si va a llegar alguien más, pero estoy tremendamente contento con la plantilla que tengo y con el esfuerzo que hacen. Los objetivos los iremos valorando. Tenemos que ir mejorando mucho. El otro día perdimos tres puntos en casa que no fue nuestra intención, pero el esfuerzo del equipo fue máximo y los datos dicen que hicimos ocho kilómetros, más o menos, más que el rival. Son muchos. Tenemos que avanzar en el juego. Lo que si que no resta es mi confianza en esta plantilla y en estos jugadores", dijo en rueda de prensa este viernes.