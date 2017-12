Míchel: "No hay que variar el planteamiento, hay que cambiar la mentalidad"

EUROPA PRESS

El entrenador del Málaga, José Miguel González, 'Míchel', aseguró que, aunque han tenido "poca preparación" para el duelo de este jueves ante el Deportivo Alavés, lo que deben cambiar es "la mentalidad" respecto al partido del lunes ante el Betis porque ya han dejado pasar "muchas oportunidades".

"Hemos tenido poca preparación, teórica, pero el equipo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no hay que variar el planteamiento mucho porque tiene que ver con nuestra identidad de juego, pero sí cambiar la mentalidad y darle la importancia de siempre a los partidos de los últimos meses sabiendo gravedad de la situación. Pocas palabras y más hechos", aseveró Míchel este miércoles en rueda de prensa.

Además, recordó que su liga "va a ser dura" y que no les va a "permitir grandes alegrías". "Nuestra competición es la de estar al 200 por 100 porque si no volvemos a tener un parón y no nos beneficia para nada", advirtió.

Por ello, espera sacar algo positivo de Mendizorrotza porque "significaría" que están en "el camino". "No estamos en disposición de dejar pasar oportunidades, ya hemos dejado pasar muchas. No me esperaba esa reacción ante el Betis porque había visto a mi equipo con estabilidad para tener otro resultado y que las sensaciones fueran otras. Espero que mi equipo se parezca al de las últimas jornadas, pero no al del lunes", confesó..

Míchel no le dio demasiada importancia a las bajas porque pare eso tienen "muchos jugadores" y aseguró que tiene "claro" como va a diseñar su zaga defensiva. Ahí, recupera a un Ricca que pese a que tiene "dificultades físicas". "Pero jugará si le reclamamos porque es un jugador que no pone excusas y eso es algo que nos interesa", aclaró.

"Espero un equipo rebelde, fuerte y que venga a por nosotros. Es su posibilidad de meterse, pero no porque seamos de su liga, sino porque es la oportunidad de rehabilitarse y revitalizarse, quieren sumar como nosotros", apuntó sobre el Alavés.

Finalmente, el preparador malaguista calificó de "ridícula" la sanción de dos partidos a su hijo Adrián, expulsado cuando estaba en el banquillo ante el Betis.

"El árbitro no sabe quien es porque expulsa a un auxiliar. Sin agresión ni daño, tiene una sanción mayor que cualquier otro jugador y me parece un exceso porque lo que estaba buscando era la quinta amarilla por esa lesión que había sufrido. No importa el defecto de forma de la transcripción del acta, si no la acción del jugador, que lo único que hizo fue protestar intencionadamente", sentenció.