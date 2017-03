Miguel Galán no se presentará a las elecciones a la presidencia de la RFEF "por una campaña de acoso"

El presidente de CENAFE Escuelas, Miguel Ángel Galán, ha anunciado que no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el próximo 22 de mayo porque se ha visto sometido, según él, a una "campaña de acoso y derribo" por sus denuncias contra el actual mandatario, Ángel María Villar.

"De todo es sabida la campaña de acoso y derribo que se ha organizado contra Miguel Ángel Galán por haber sido la persona que ha descubierto la supuesta corrupción en la Federación", señala en un comunicado el presidente de CENAFE.

Miguel Ángel Galán recuerda sus denuncias por el "retraso injustificado" de las elecciones, que se debían haber celebrado el pasado año, y los casos 'Recre' y 'Haití', que han originado "procedimientos criminales" contra Angel María Villar y el vicepresidente Juan Padrón, en los que se han personado la Fiscalía Anticorrupción.

Miguel Ángel Galán lamentó que desde que anunció su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF han sucedido cosas en su vida profesional y personal, y denunció que existen comportamientos "mafiosos".

"De manera insistente he recibido llamadas telefónicas anónimas con amenazas de muerte debidamente denunciadas en comisaría, hablando en representación de quien todos ustedes se pueden imaginar. Además he recibido cartas anónimas con amenazas de todo tipo, e incluso se me ha puesto un detective privado, durante un periodo extenso del año 2016, y el resultado de esa investigación privada contra mí, es un dossier con información confidencial y del cual no tengo que temer, porque soy una persona honrada y humilde que cumplo con todas mis obligaciones como ciudadano", indicó.

Galán señaló que la querella de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) contra CENAFE y contra él "está tergiversando la realidad de los hechos". "Estamos seguros, que en muy breve tiempo, se archivará. Siempre he pensado que dicha querella fue interpuesta por intereses de otras personas y para intentar dañar mi imagen pública, y en cuanto lo tenga constatado, iniciaré las acciones legales pertinentes", indicó.

A su juicio, lo más sorprendente para intentar disuadirle para que abandonara su lucha "por erradicar la supuesta corrupción en la federación" ha sido una denuncia presentada por el abogado de Villar en diciembre pasado "por una inexistente extorsión", de la que no ha recibido notificación o se ha archivado inmediatamente.

"Alguno puede pensar que retiro mi candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol por las presiones que he sufrido, o por miedo a las amenazas y coacciones que sufro desde que me postulé, y no es cierto, ya que el motivo no es otro que considero que no se dan las circunstancias de democracia deportiva", subrayó.

"ESTAS ELECCIONES NO SON DEMOCRÁTICAS"

Para él, en las elecciones a la RFEF "no vota realmente el fútbol español, ya que solo pueden votar un grupo minoritario que no representa la realidad del fútbol de este país". "Solo optan a la votación una especie de cónclave, que disfruta de unas condiciones muy específicas difícil de cumplir por cualquier estamento y que ello le permite perpetuar al presidente que les mantiene dichas condiciones", declaró.

"Estas elecciones no son democráticas, porque hay 20 asambleístas, que salen elegidos directamente sin pasar por esas urnas, y son los denominados 'miembros natos' que lo componen los 19 presidentes de las territoriales y el propio presidente de la federación española", añadió.

Además, con los tiempos de convocatoria se juega "en beneficio personal" de Villar "retrasando injustificadamente las elecciones en más de un año". "Lo cual me ha perjudicado gravemente en este caso, y es otro de los motivos de haber tomado la decisión de abandonar la carrera electoral, a pesar de que estoy en condiciones de cumplir con los plazos, y tengo ya todos los avales para presentarme, he decidido no hacerlo para no perjudicar al otro candidato", prosiguió.

En este sentido, el responsable de CENAFE dijo que no quiere restar apoyos al otro candidato, Jorge Pérez, para no impedir la salida del "dictador de la Federación". "Debo ante todo pensar en lo mejor para el futbol español y para la RFEF. A mi nunca me ha manejado ni Miguel Cardenal, ni Javier Tebas, ni nadie, ya que tengo personalidad e independencia absoluta para ser ordenado por nadie, y a interponer querellas sobre presuntas corrupciones federativas", explicó.

"A mi me mueve mi lucha de hace 17 años en defensa de los derechos de los entrenadores donde tantas y tantas sentencias he ganado hasta derrocar el monopolio de la formación federativa de entrenador de fútbol en España. Soy una víctima más de la Federación y un sindicalista perseguido durante años por defender los intereses de mi empresa privada de formación", afirmó.

Asimismo, Galán, que se marchará a vivir a Estados Unidos para poner en marcha un proyecto de expansión internacional en California, advirtió de que mientras continué los ataques contra él y los entrenadores de fútbol de España "fiscalizará" la federación "en busca de corrupción como la descubierta ahora".

"Quiero esperar el momento en el que se den las condiciones democráticas adecuadas de transparencia y limpieza para poder ser un día presidente de la RFEF. Agradecer a mi equipo de trabajo en la sombra en todas las comunidades y a mis abogados, y les pido a todos que apoyen a Jorge Pérez, a la CCT, a la LaLiga y a la ANEFS", concluyó.