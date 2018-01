Montella: "No creo que nuestro problema sea de delanteros, sino de ser más equipo"

El nuevo entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ha asegurado que el problema de la falta de gol del cuadro nervionense no es de sus "delanteros", sino de ser "más equipo", y ha aparcado el derbi del fin de semana para centrarse en el partido de ida de octavos de Copa del Rey de este miércoles ante el Cádiz (21.00 horas), un equipo "compacto y con velocidad".

Por último, habló sobre el futuro de Steven N'Zonzi. "Está entrenándose bien y es un jugador importante, pero no me gusta anunciar el once porque mi intención siempre es comunicársela antes al equipo. En cualquier caso está disponible para mañana y para el sábado. He hablado con él y su actitud es la de estar con el equipo. No sé si eso se mantendrá hasta el final porque no estoy en su cabeza", finalizó.