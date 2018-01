Montella: "Desde la primera reunión sé lo que significa el derbi"

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, dejó claro que desde que comenzó a reunirse con los dirigentes del club nervionense para concretar su fichaje sabe "lo que significa" el derbi contra el Betis, además de explicar que todos los aficionados que le paran por la calle estos días le piden la victoria mañana (20.45 horas) ante el eterno rival.

Además, Montella reconoció también que estos días ha recibido muchos comentarios por parte de los seguidores para que supiese la importancia del derbi. "Me gusta salir a pasear por la noche por la ciudad, sobre todo en lugares en los que no soy tan conocido. Todos los aficionados me dicen que tenemos que ganar", señaló.