Montella: "El principal rival del Sevilla es el propio Sevilla"

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, reveló que su plantilla está centrada en seguir su "camino", asegurando que su único rival de cara a lograr los objetivos marcados esta temporada son ellos mismos, antes del encuentro de este domingo (16.15 horas) frente al Deportivo Alavés en la decimonovena jornada de LaLiga Santander.

"Claro que las he visto, no hemos tenido mucha continuidad porque apenas llevamos 15 días, pero trabajando e insistiendo todo va a ir mejor. Soy muy optimista, creo en el trabajo y que trabajando vamos a mejorar. Ya lo he visto, aunque sean mejoras pequeñas. La plantilla tiene mucha calidad y estoy seguro que vamos a mejorar", declaró. "Prefiero no pensar en el derbi. Lo importante es salir motivados y mirar los partidos siguientes con mucho optimismo", agregó.