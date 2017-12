Morientes: "Hay una necesidad importante del Real Madrid en sumar los tres puntos"

El ex jugador del Real Madrid Fernando Morientes ha asegurado este jueves que existe una "necesidad importante" por parte del conjunto blanco en sumar los tres puntos este sábado (13.00 horas) ante el FC Barcelona y ha señalado que los azulgrana, debido al "colchón de puntos" viajará hacia la capital "más tranquilo.

El que fuera delantero del Real Madrid reconoció su predilección del que fuera hasta hace poco, delantero del club blanco. "Siempre he tenido predilección por Morata, le tengo un gran cariño y me duele que tenga que triunfar en otro equipo que no sea el Madrid. No ficharía a nadie para el Madrid, creo que ya se es consecuente a principios de temporada. Hay que morir con la idea de que Borja Mayoral sea el que sustituya a Morata, tiene una gran proyección y hay que confiar en él", manifestó.