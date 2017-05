Mourinho: "Volvemos a la Champions, pero no como candidatos"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, se mostró "muy feliz" tras conseguir la Europa League ante el Ajax (0-2) y recordó que vuelven a la 'Champions' la próxima temporada, aunque no lo harán como candidatos al título.

"Significaba mucho ganar aquí. Era el único trofeo que no habíamos ganado, el tercero de la temporada para el equipo y el objetivo de jugar la 'Champons' la próxima temporada. De verdad que se trataba de un partido muy importante para nosotros", valoró el de Setúbal.

"Nuestro equipo ha vivido momentos difíciles en los tres o cuatro últimos años, pero no hay mejor modo de construir que ganar. Volvemos a la Champions, pero no como candidatos", avisó. "Tenemos que fichar y mejorar. No somos favoritos todavía, estamos por detrás", finalizó.