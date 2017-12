Mourinho desvela que Ibrahimovic estará un mes de baja

El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, desveló una lesión de Zlatan Ibrahimovic por la que estará un mes de baja, quien no estuvo convocado para el duelo de este sábado ante el Southampton y que se saldó con un empate sin goles en Old Trafford.

El técnico luso anunció así el motivo de la no convocatoria del ariete sueco, que apuntaba en principio a una decisión técnica, aunque no aclaró el tipo de lesión. El United no pudo evitar una tercera jornada seguida con empate, por lo que cedió la segunda plaza de la tabla en favor del Chelsea.