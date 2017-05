Mourinho: "No hablo de Griezmann porque no sería respetuoso con el Atlético"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, no quiso pronunciarse respecto al jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann porque considera que "no sería respetuoso" con el club colchonero ni dejó claro si es un jugador que le interesa para el próximo curso.

"No quiero hablar de Griezmann porque no sería respetuoso con el Atlético. Nosotros tenemos un grupo de jugadores que consideramos positivamente y además no me gusta que hablen de mis jugadores en otros sitios. Por eso yo tampoco lo hago", espetó Mourinho en declaraciones a beIN Sports recogidas por Europa Press.