Mourinho, sobre el posible fichaje de Alexis Sánchez: "Estamos cerca"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha asegurado que el club inglés sigue intentando contratar al delantero del Arsenal Alexis Sánchez, pero ha afirmado que el acuerdo, que según medios británicos podría involucrar al centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan, aún no estaba sellado.

Mourinho, que destacó que no ha estado involucrado en las negociaciones y que sólo esperaba conocer sus avances, añadió que dará a conocer a los medios su punto de vista sobre Sánchez si finalmente los 'red devils' logran fichar al internacional chileno. "Es un jugador del Arsenal, no es mi jugador, no tiene sentido que hable de algo que puede o no suceder", dijo el portugués.