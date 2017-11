Moyá: "Diego Costa es uno de esos jugadores estrictamente necesarios en un equipo"

El guardameta del Atlético de Madrid Miguel Ángel Moyá ha declarado este miércoles que Diego Costa, que volverá a jugar con los rojiblancos en enero, es uno de esos jugadores "estrictamente necesarios" en un equipo y ha asegurado que el hispano-brasileño "hará mucho bien" al conjunto colchonero.

El guardameta reconoció que la preocupación de los futbolistas por su salud bucal ha cambiado. "La concienciación sobre la salud bucal entre los futbolistas es algo que ha cambiado con el tiempo, antes éramos ignorantes. Llevo 15 años en Primera División y hasta hace muy poco no empezamos a concienciarnos. Curiosamente, Rivaldo fue el primero en reconocer que, posiblemente, algunas de sus lesiones provenían de la salud de su boca", explicó.

Chema Martínez destacó la importancia que tiene la salud bucal para prevenir lesiones. "Aunque parezca que no, una de los aspectos más importantes para no lesionarse, es cuidarse la boca. Personalmente, ahora me dedico a hacer carreras un tanto extrañas, en desiertos o competiciones de seis días en las que se recorren 250 kilómetros, como la 'Marathon des sables' y suelo darle mucha importancia a mi salud bucal", apuntó Chema Martínez.