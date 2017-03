Moyà confirma que "esta semana o la que viene" firmará la ampliación de un año más con el Atlético

El portero del Atlético de Madrid Miguel Ángel Moyà confirmó que "esta semana o la que viene" firmará la ampliación de su contrato por un año más con el equipo rojiblanco porque está "bien" en Madrid y el club también sabe que se quiere quedar.

"El 'Atleti' sabía que yo aquí estoy bien y me quería quedar y yo sé que el 'Atleti' también quiere que me quede, entonces todo ha sido muy sencillo y si no hay ninguna novedad, ni ningún huracán Mitch, esta semana o la que viene se firmará. Es cuestión de disponibilidad y de encontrar un hueco, porque ambas partes hemos llegado prácticamente a un acuerdo y no va haber ningún problema en ampliar un año más", señaló Moyà en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

La ampliación de su contrato era un tema que iba "acrecentando" por su titularidad tras la lesión de Jan Oblak. "Desde dentro queríamos estar tranquilos, quería estar centrado en jugar. Además tengo plena confianza en mi agente Manuel García Quilón", subrayó.

El contrato es por un año más y no hay "ningún problema" por las dos partes. "Ellos no creo que tengan ningún problema en prolongar eso y yo digo de broma que no tengo donde ir. Además, me siento como en casa en el Atlético de Madrid", destacó.

Además, el portero balear aludió a la "filosofía" que el club rojiblanco tiene "ahora", dónde a partir de los 32 años el club está haciendo ampliaciones por una temporada más.