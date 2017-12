Muñiz: "El Leganés sabe jugar al límite para conseguir los objetivos"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, ha pedido a sus jugadores "confirmar las sensaciones de Sevilla" en el partido de este martes ante el Leganés, un rival "serio y muy bien trabajado" que "sabe jugar al límite para conseguir los objetivos", y al que aspiran a superar convirtiendo el estadio Ciudad de Valencia en "una olla a presión".

Para batir al equipo madrileño, Muñiz pidió a sus jugadores que se hagan "fuertes en casa". "En casa no se nos pueden escapar más puntos, tiene que ser una olla a presión que haga a volar a su equipo. No tenemos que meternos más presión por jugar en casa. No es una situación especial. En casa hay que jugar igual que fuera. El objetivo debe ser sumar puntos y ganar partidos. Tenemos que jugar con el mismo orden y con la misma tranquilidad", solicitó.