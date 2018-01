Muñiz: "Tenemos que poner todos los recursos sobre el tapete para ganar el partido"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró en la previa del partido que su equipo disputará frente al FC Barcelona este domingo que usarán "todos los recursos" que tengan para alzarse con la victoria y llevarse los tres puntos del Camp Nou, donde el Barça aún no ha perdido esta temporada en LaLiga Santander.

Al ser cuestionado por Messi como la principal amenaza para el Levante, Muñiz elogió al argentino. "Messi es un gran jugador, pero prefiero hablar de mis jugadores, que también son muy buenos. Están en un muy buen momento, y pueden hacer que Messi se haga pequeño. Intentaremos que Messi no participe, que no juegue, y que no haga un buen partido contra nosotros".