Murillo, presentado junto a Gabriel Paulista en el Valencia: "Han sido un par de semanas bastante complicadas"

El nuevo jugador del Valencia, el colombiano Jeison Murillo, ha admitido durante su presentación como jugador del conjunto 'che' que en las semanas previas a su fichaje ha tenido "ansiedad" y ahora quiere devolver la "confianza" recibida, un mensaje en el que coincide el otro nuevo jugador valencianista, el brasileño Gabriel Paulista.

"Han sido un par de semanas bastante complicadas en cuanto a ansiedad e incertidumbre por el saber cuándo tenía que viajar, cuándo tenía que presentarme... Siempre he estado disponible para venir, solo que por temas externos no había podido hacerse realidad. Lo importante es que ahora estoy aquí y quiero demostrar por qué me han dado la confianza y hacer lo que el mister quiere", explicó el colombiano en rueda de prensa.