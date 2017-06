El defensa del Real Madrid Nacho Fernández coincidió con su compañero Sergio Ramos en realizar pocos retoques a la actual plantilla, "una piña" durante este exitosa temporada del doblete, en la que "más importante" se ha sentido el canterano y que les obligará también a afrontar una nueva campaña "más complicada" por tener que "revalidar" títulos, aunque ve al equipo con "esa chispa para seguir consiguiendo cosas".

"Sin duda", aseveró preguntado sobre si había sido su mejor temporada. "Creo que sí, es cuando más minutos he jugado. Siempre he pedido esos minutos a base de esfuerzo y gracias al mister ha sido el año que más y donde más importante me he sentido. Con estos compañeros es más fácil jugar y me quedo con esta temporada no sólo por lo que he podido dar sino también porque el equipo ha acompañado y hemos podido conseguir grandes cosas", subrayó el defensa madrileño.