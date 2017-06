Nacho, sobre James: "Igual no ha sido la temporada que más feliz ha estado"

El jugador de la selección española Nacho Fernández expresó este martes en la previa del choque de la selección española frente a Colombia (Estadio Nueva Condomina, 21.30 horas), en el que estará su compañero de equipo James Rodríguez, que "igual no ha sido la temporada en la que más feliz ha estado" el cafetero, ya que "quería jugar más minutos".

"James es un gran compañero y un amigo. Como jugador es excepcional, y es una alegría poder enfrentarme a él mañana. No me quiero meter en si le ha faltado apoyo. De mí y del resto del equipo ha tenido siempre el máximo apoyo. Igual no ha sido la temporada que más feliz ha estado porque quería jugar más minutos, pero el apoyo de sus compañeros lo tenía al 100%", afirmó en la sala de prensa del estadio murciano.