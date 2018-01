Nacho: "Esto es el Madrid y no podemos agachar la cabeza"

El central del Real Madrid Nacho Fernández aseguró que la plantilla blanca no puede "agachar la cabeza" y negó que sufrieran un problema de "actitud", tras un nuevo tropiezo frente al Villarreal (0-1) en la decimonovena jornada de LaLiga Santander.

"Hoy no ha habido falta de actitud, hemos trabajado bien, hemos corrido y nos hemos ayudado. Al final, nos meten otro gol y nos pilla con cara de circunstancias. No es lo que habíamos pensado. No hemos empezado bien el año, pero esto es el Madrid y no podemos agachar la cabeza. Tenemos que seguir luchando y tenemos que dar la cara peleando más que nunca", afirmó tras el partido en declaraciones a beIN Sports.