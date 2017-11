Naldo: "Será difícil contra el Valencia pero vamos a jugar para ganar"

El jugador del RCD Espanyol Naldo ha asegurado este martes que jugarán para ganar al Valencia CF, el próximo domingo en el RCDE Stadium, pese a la dificultad que tiene medirse al segundo clasificado de LaLiga Santander y, a nivel personal, ha añadido que confía en poder volver a ser titular.

A nivel personal, tras ser titular en las dos primeras jornadas y no volver a jugar hasta la pasada jornada, la undécima, tras la expulsión de Hermoso, comentó que confía en seguir en el once. "Jugar dependerá del entrenador. Voy a dar lo máximo para intentar ser titular, aunque todos los jugadores que no juegan también van a darlo todo para conseguir una oportunidad", aportó.

Además, llegar de Krasnodar no le ayudó a adaptarse rápido. "Acababa de llegar y no estaba muy adaptado. Venía de un campeonato diferente, de Rusia, de un fútbol más lento y he pasado a un fútbol mucho más rápido. El entrenador me lo ha comentado, me ha insistido en que me tenía que adaptar y que hiciera todo lo posible para estar al 100 por 100", explicó.