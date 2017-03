Neymar: "Algún día me gustaría jugar en la Premier"

El jugador del FC Barcelona Neymar ha señalado que "algún día" le gustaría jugar en la Premier League, una competición impredecible para él y que cuenta con entrenadores de gran nivel además de cuatro clubes que admira, mientras que a nivel actual ha señalado que todavía sigue preguntándose qué pasó en la remontada histórica que protagonizaron ante el PSG en la Liga de Campeones.

"Me gusta el estilo de juego y sus equipo. Y quién sabe, algún día, me gustaría jugar en la Premier, sí. Admiro al Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, son los equipos que siempre están ahí luchando", aseguró en declaraciones al diario británico 'The Sun' recogidas por Europa Press.

En este sentido, alabó a dos de sus actuales entrenadores, el portugués del Manchester United José Mourinho y al español de su eterno rival, el Manchester City, Pep Guardiola. "Y luego tienes entrenadores de alto nivel como Mourinho y Guardiola. Son entrenadores con quienes a cualquier jugador le gustaría trabajar", reconoció.

Además, le atrae de la liga inglesa su capacidad de dar sorpresas. "En la Premier nunca sabes quién va a ganar o quién va a ser el campeón, siempre es una sorpresa. El Leceister es muy bueno. Tuvieron una temporada genial y ganaron la Premier y por ello debemos respetarles si nos cruzamos con ellos en la 'Champions'", avisó, pues los 'foxes' siguen vivos en los cuartos de final.

Por otro lado, sobre la remontada ante el PSG con un 6-1 en el Camp Nou que dio la vuelta al 4-0 de la ida, dio gracias a Dios- "Estamos haciendo historia. Todavía hoy seguimos preguntando qué pasó, porque fue una noche histórica y maravillosa. Necesitábamos un milagro y el dios del fútbol nos lo concedió", se sinceró.

"Lo celebramos mucho en el vestuario y los niveles de excitación eran muy altos. Luego lo celebré con familia y amigos. Con ese partido debes celebrarlo, no hay otra manera. No podía ir a casa y dormir", comentó al respecto el delantero brasileño, artífice de dos goles en esa remontada.