Neymar: "Ha vuelto el Brasil que todos respetan y admiran"

El jugador del Paris Saint-Germain e internacional brasileño Neymar cree que tras la decepción que fue la derrota en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania (7-1) y lo difícil que fue sobreponerse a ello, ahora la selección 'canarinha' ha vuelto a ser a su juicio la que todo el mundo "respeta y admira" y que además se divierte jugando, por lo que aspiran a todo en el Mundial de Rusia 2018.

"El respeto a la selección hoy es distinto al de tres o cuatro años atrás, después del Mundial. La gente nos ve diferente. Ha vuelto la selección brasileña que todo el mundo respeta y admira, la que disfruta del buen fútbol, y eso nos pone felices. Ha cambiado el ánimo de nuestros aficionados, de nuestro país. Se ve a todo el mundo con confianza y contentos de cara al Mundial. Eso no tiene precio", asegura Neymar en una entrevista a 'fifa.com' recogida por Europa Press.

El brasileño fue lesionado por el colombiano Zúñiga en los cuartos de final del último Mundial y no pudo ayudar a su selección en la dolorosa derrota en las semifinales ante Alemania. "Es extraño, porque yo no terminé la Copa del Mundo de la forma en que quería. Obviamente, quería culminar esa experiencia ganando el título, pero no gané ni perdí. Mi copa se acabó por una lesión muy grave e infelizmente tuve que pagar por eso", recordó.