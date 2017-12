Oblak: "Griezmann está muy bien y está con nosotros"

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak ha asegurado este lunes que su compañero Antoine Griezmann está "muy bien" en el club 'colchonero' y ante los rumores que apuntan a su salida, siendo uno de los hipotéticos destinos Barcelona, ha añadido que esta misma tarde entrenarán juntos y que el delantero es feliz.

"Griezmann está muy bien y está con nosotros. En el futuro no sabemos qué pasará pero ahora mismo está con nosotros y esta tarde va a entrenar conmigo", cerró el portero tras recibir en Barcelona el Trofeo Zamora como mejor portero de la pasada temporada en LaLiga Santander, en la gala de los Premios Marca.

Un premio que brinda a sus compañeros, también a Griezmann, por ayudarle a cerrar la portería rojiblanca. "No es premio mío, es colectivo porque yo solo no puedo jugar contra ellos. El premio es de todos, se lo agradezco. Ojalá sigamos en esta línea y peleemos hasta el final", auguró de cara a esta temporada, en la que están ahora segundos a 6 puntos del FC Barcelona.

"Ahora mismo estamos segundos, estamos ganando, pero hay que ir partido a partido porque no es fácil estar como ahora. Hay que trabajar cada día y al final esperamos pelear", cerró muy en la línea de su técnico, el 'Cholo' Simeone.

También estuvieron en Barcelona el colegiado Juan Martínez Munuera, que se llevó el Trofeo Guruceta al mejor árbitro y que aseguró que el VAR no será un problema para ellos el año próximo si se acaba instaurando. "Si el VAR termina viniendo, todo lo que sea ayudar al fútbol, los árbitros nos vamos a adaptar rapidísimo, no tendremos ningún problema y estamos a favor siempre y cuando sea para ayudar y la esencia del fútbol no se deteriore", explicó.