Odriozola: "Vamos a ir hacia arriba segurísimo"

El jugador de la Real Sociedad Álvaro Odriozola ha señalado este miércoles que está convencido de irán "hacia arriba" siguiendo la línea ejecutada frente al FC Barcelona en la primera parte pese a la derrota final en Anoeta (2-4) y, por otro lado, ha celebrado este año en el que ha debutado con la selección absoluta y está siendo clave para su técnico, Eusebio Sacristán.

"Todo ello se vio en esa primera parte, con el dominio que le hicimos a un equipo tan fuerte. Buscar esa línea de regularidad va a ser la clave, porque a veces las segundas partes no son tan buenas. Y ganar en Anoeta será clave para estar más arriba", aseguró en este sentido.

A nivel personal reconoció que todo le ha ido "sobre ruedas". "No puedo pedir más. No me podía imaginar todo lo que ha pasado en este año tan bonito. Han sido una sucesión de sueños cumplidos muy rápido pero el fútbol es así", comentó sobre su explosión en el primer equipo y el debut internacional.