Óscar Arias: "La mayoría de los jugadores está por debajo de su nivel habitual"

El director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, reconoció que no han sido "capaces de dar con la tecla desde el inicio" para sacar el mejor rendimiento de "una plantilla con muchísimas posibilidades", pero donde "la mayoría de los jugadores está por debajo de su nivel habitual", algo que achacó a la etapa de Eduardo Berizzo.

"Las sensaciones que tenemos son que seguramente no hemos sido capaces de dar con la tecla desde el inicio. Creo que tenemos una plantilla con muchísimas posibilidades, jugadores con bastante potencial, pero las cosas no han funcionado", apuntó Arias en declaraciones recogidas por la web del club tras la presentación de Guilherme Arana.

En este sentido, admitió que el anterior entrenador, Eduardo Berizzo, tenía una propuesta de juego "muy concreta", que le funcionó "muy bien" en el Celta, pero "no" con el conjunto hispalense. "El equipo ha entrado en una dinámica en la cual no hemos sido capaces de encaminar el ritmo y el juego del equipo en la dirección que queremos", comentó.

En este sentido, no quiso entrar "en especulaciones" sobre posibles incorporaciones del equipo. "Estamos trabajando en buscar alternativas que nos den soluciones y ayuden al equipo. Estamos en esa dinámica, barajamos muchas posibilidades, no todas van a ser factibles, pero mas allá de los nombres y de lo que salga en prensa nosotros nos centramos en el trabajo y cuando estén realizadas las gestiones las conoceréis", manifestó.

Por último, Arias confesó sus sensaciones cuando le propusieron hacerse con la dirección deportiva del Sevilla tras la marcha de Monchi. "Mi mujer me preguntó si estaba seguro del paso que iba a dar y le dije que era una oportunidad única y que no podía decir que no y me dijo si sabía las circunstancias, que sustituía a Monchi y en un Sevilla ganador. Creo que hay un clima comparativo de las cosas en el cual se ha generado una sensación en la que todo lo que se hace se compara con lo que se hacía anteriormente", señaló.