Paulinho: "Atravesamos un momento de confianza maravilloso"

El centrocampista del FC Barcelona Paulinho repasó la actualidad azulgrana y suya personal en la semana del Clásico, después de una "rápida" adaptación a un equipo culé que atraviesa "un momento de confianza maravilloso", idóneo para afrontar con garantías el choque ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"Cuando juego con el Barça siempre intento dar lo mejor de mí. No me preocupo de hacer gol, siempre es bueno poder marcar, pero no me preocupa tanto eso sino ayudar al Barça a conseguir los objetivos. Conquistar títulos, y para ello tenemos que ganar grandes partidos como el del Madrid", indicó.