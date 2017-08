Paulinho: "Jugar en el Barcelona es un triunfo para mí"

El reciente fichaje del FC Barcelona José Paulo Bezerra, 'Paulinho', ha declarado que jugar en el conjunto blaugrana es "un triunfo" después de su periplo en diferentes clubes y tras las dificultades que ha atravesado a lo largo de su carreram, recordando su "difícil" infancia.

El Vilnius lituano fue el primer club europeo en el que militó el brasileño y un año después, el de Sao Paulo se marchó al Lódz polaco. "Cuando llegué a Lituania en 2006 me sentí mal, fue muy difícil tomar la decisión de separarme de mi familia. Afortunadamente tenía muchos compañeros de equipo brasileños. Me fui por problemas de racismo, algo que sigue existiendo, desgraciadamente", subrayó.

"En 2008, en Polonia, le dije a mis padres que no quería seguir jugando al fútbol, perdí las ganas y ellos me respondieron que no sabía hacer nada más. Me convencieron y volví a Brasil", indicó.