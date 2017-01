Pellegrino: "Ya que estamos en el baile, bailemos"

El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, se mostró "muy contento" con la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa del Rey y dijo que ya que están "en el baile" intentarán animarse a bailar porque están a solo tres partidos de jugar la final.

"Soñamos con llegar a lo máximo. Ya que estamos en el baile, bailemos", dijo Pellegrino en rueda de prensa, donde recordó el mérito de sus jugadores. "Destaco 2 cosas. Es la quinta vez en nuestra historia que llegamos a semifinales y que hemos usado a casi todo", indicó tras el empate sin goles en Mendizorroza.

En la ida, el Alavés venció 0-2, motivo por el que Pellegrino no destacó nada del encuentro de este martes. "Ha sido un muy mal partido. Hay días en que no te sale nada. Este partido no tiene más lectura Felicitamos al Alcorcón por su trabajo", sentenció.