Pellegrino: "Es mi primera final como técnico y para mí es un gran estímulo"

El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, se mostró ilusionado de cara a la final de la Copa del Rey, que les enfrenta este sábado (21.30 horas) al FC Barcelona, porque se trata de su primera opción de conseguir un título como técnico.

Preguntado por el once que alineará este sábado en el Vicente Calderón, el entrenador babazorro dijo que la decisión no será fácil. "Tengo muchos jugadores en disposición de estar en el equipo. No sé decirte un jugador que no se merezca estar en el once titular", admitió.