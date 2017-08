Pep Segura: "Coutinho y Dembélé están cerca"

El mánager deportivo del FC Barcelona, Pep Segura, confirmó que los futbolistas Coutinho, del Liverpool, y Dembélé, del Borussia Dortmund, "están cerca" de llegar a la Ciudad Condal para convertirse en nuevos jugadores blaugranas, instantes después de perder la Supercopa de España ante el Real Madrid.

Además, Pep Seguro quiso dejar claro que pese a que la llegada de ambos jugadores está cerca de producirse, no se les puede catalogar de fichados. "No se puede decir nada hasta que no esté cerrado", añadió.