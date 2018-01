Pepe Castro: "La afición tiene derecho a expresarse, pero el camino no es pitar"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, reconoció que la afición del equipo "tiene derecho a expresarse", pero le recordó que "el camino no es pitar" sino el de apoyar a una plantilla que ha vivido "una semana complicada" y que debe dar "margen de tiempo" a Vincenzo Montella.

"El partido ante el Cádiz fue extraño porque la gente está dolida tras el partido contra el eterno rival. La afición tiene derecho a expresarse, pero el camino no es pitar, sino apoyar a nuestros jugadores. Si afición y plantilla vamos en la misma dirección, vamos en la línea correcta, pero esto es fútbol, son momentos complicados y lo que hay que tener son victorias para revertir la situación", señaló Castro en declaraciones recogidas por la web del club tras la presentación de Guilherme Arana.

El dirigente no olvida que "ha sido una semana complicada" por la derrota en el derbi ante el Betis, pero pidió "pasar página" y "hablar" los objetivos sevillistas, "que hace muchos años no son esa liga particular".