Pepe Castro: "El lunes tendremos los informes jurídicos para decidir lo mejor en el tema de Vitolo"

El presidente del Sevilla, José Castro, confirmó que en el próximo Consejo de Administración, previsto para el lunes 11, decidirán "lo mejor" para el club en el asunto de Vitolo, mientras que, en relación a la configuración de la plantilla, recalcó que "no es peor que la del año pasado" y que, sin contar al FC Barcelona por el fichaje de Ousmane Dembélé, son los que "más esfuerzo" han invertido.

En este sentido, y después de que la UEFA haya abierto una investigación sobre el PSG por el 'fair-play' financiero, opinó que "todo lo que sea saltarse el régimen económico que marcan las ligas es una barbaridad". "Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y no se le puede dar la vuelta a las cosas con el 'fair play' financiero", añadió.

Sobre su equipo, el mandatario dejó claro su potencial. "No sé si la plantilla es mejor que la del año pasado, pero peor desde luego no. Han salido nueve y han llegado otros nueve más Borja Lasso. La planificación ha sido de primeras opciones prácticamente en todos los puestos y tenemos motivos para estar contentos", comentó.

Castro también indicó que estuvieron "negociando durante muchos meses" para traer de nuevo a Stevan Jovetic, pero que no llegaron a un acuerdo "por su alta ficha" y tras realizar ya "gran esfuerzo" por fichar al colombiano Luis Fernando Muriel. Además, recordó que arriba ya está Wissam Ben Yedder y el canterano Carlos Fernández por "si hay una lesión".

Del mismo modo, tampoco pudieron traer a Lucas Pérez al que "no había forma de sacarlo de su club si no era con una venta". "Luego salió la opción de la cesión y hay momentos en los que se pueden dar las operaciones y otros que no. En este caso, quizás, llegamos tarde", confesó.