Pepe Mel: "La diferencia es la que reflejan las áreas"

El técnico del Deportivo de la Coruña, Pepe Mel, explicó que la diferencia con el Real Madrid este domingo estuvo en "las áreas", donde el cuadro blanco disfrutó de mayor acierto para imponerse (0-3) en Riazor, al tiempo que se marchó tranquilo con lo visto en su equipo en el estreno de LaLiga Santander.

"La diferencia es la que reflejan las áreas. En el fútbol las áreas son muy importantes. Con cero a cero hemos tenido dos mano a mano, no lo hemos hecho y hemos tenido cuatro o cinco claras y hemos tenido hasta un penalti y no hemos hecho gol. El Madrid tiene cinco y te mete tres. Esa es la diferencia de hoy", indicó en declaraciones a Movistar Plus.